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Еще один крупный банк подключился к системе BankID

19.11.2020, 10:24
Еще один крупный банк подключился к системе BankID - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Райффайзен Банк Аваль стал 23-м банком, подключившимся к системе BankID в качестве идентификатора. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины на своей Facebook странице.   

"Теперь клиенты этого банка получили комфортный и безопасный доступ к государственным финансовым, коммерческим и другим услугам, которые предоставляются дистанционно и требуют идентификации", – говорится в сообщении.  

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Поле подключения Райффайзен Банка Аваль к системе BankID НБУ доля банков-участников по количеству эмитированных ими платежных карт выросла до 93%.

Чем больше банков в системе, тем большее количество граждан получает возможность пользоваться отдаленными цифровыми сервисами. А это, в свою очередь, способствует повышению цифровой и финансовой грамотности в стране, уверены в Нацбанке.

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Роман Брыль
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Райффайзен Банк Аваль BankID

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