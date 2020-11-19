Еще один крупный банк подключился к системе BankID

Райффайзен Банк Аваль стал 23-м банком, подключившимся к системе BankID в качестве идентификатора. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины на своей Facebook странице.

"Теперь клиенты этого банка получили комфортный и безопасный доступ к государственным финансовым, коммерческим и другим услугам, которые предоставляются дистанционно и требуют идентификации", – говорится в сообщении.

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Поле подключения Райффайзен Банка Аваль к системе BankID НБУ доля банков-участников по количеству эмитированных ими платежных карт выросла до 93%.

Чем больше банков в системе, тем большее количество граждан получает возможность пользоваться отдаленными цифровыми сервисами. А это, в свою очередь, способствует повышению цифровой и финансовой грамотности в стране, уверены в Нацбанке.

5 сентября 2016 года НБУ утвердил порядок функционирования Единой национальной системы электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц BankID.

В январе 2020 года НБУ сообщил, что усовершенствует систему BankID, чтобы банки получили финансовый стимул для присоединении к ней.

19 марта 2020 года к системе BankID НБУ подключился ПриватБанк.

17 сентября НБУ сообщил, что с начала запуска коммерческой модели использования системы BankID Национального банка Украины, банки получили 1 млн грн дохода за предоставление идентификационных данных клиентов коммерческим учреждениям.

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Роман Брыль

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