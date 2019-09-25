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Еще одному банку разрешили хранить наличность НБУ

Еще одному банку разрешили хранить наличность НБУ
25.09.2019, 11:33

Четвертым уполномоченным банком НБУ стал ПУМБ Ахметова

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) стал четвертым уполномоченным банком по хранению запасов наличности Национального банка Украины.

Как сообщает пресс-служба регулятора, ПУМБ сможет не только осуществлять операции с запасами наличности Нацбанка, но и обеспечивать банки в регионах наличными, а также принимать от них излишки и изношенные деньги. 

Регулятор принял решение 23 сентября после письменного обращения ПУМБа и предоставления необходимой информации.

Сейчас функции хранения запасов наличности НБУ и проведения операций с ними во всех регионах страны выполняют подразделения трех уполномоченных банков: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль.

В Нацбанке напоминают, что регулятор отбирает банки, которые могут привлекаться к хранению запасов его наличности, в соответствии с рядом критериев.

В частности, у ПУМБа есть 28-летний опыт работы по организации кассового обслуживания. Кроме того банк уже шесть занимается перевозкой валютных ценностей и инкассацией средств с использованием современных технологий.

В НБУ отмечают, что регулятор продолжает делегировать банкам часть функций, которые он выполняет в регионах, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине. "Это позволит постепенно перейти от частично делегированной модели организации наличного обращения, которая существует в Украине, на делегированную модель", - говорится в сообщении.

  • НБУ отчитался о рекордной прибыли банков: за январь-август платежеспособные банки получили 44,3 млрд грн чистой прибыли, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (13,7 млрд грн).

Суть делегированной модели организации наличного обращения состоит в том, что Нацбанк делегирует часть функций, которые он выполняет в регионах, другим участникам рынка - банкам и Cash-in-Transit (СIТ)-компаниям. 

ПУМБ с 1991 года на рынке. Банк принадлежит олигарху Ринату Ахметову. По итогам 2018 года, ПУМБ вошел в число наиболее прибыльных банков и стал самым успешным среди финучреждений с украинским капиталом. Операционная прибыль в 2018 году составил 2,8 млрд грн. Количество клиентов - 1,3 млн.

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НБУ ПУМБ хранение наличных
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