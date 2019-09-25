Еще одному банку разрешили хранить наличность НБУ

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) стал четвертым уполномоченным банком по хранению запасов наличности Национального банка Украины.
Как сообщает пресс-служба регулятора, ПУМБ сможет не только осуществлять операции с запасами наличности Нацбанка, но и обеспечивать банки в регионах наличными, а также принимать от них излишки и изношенные деньги.
Регулятор принял решение 23 сентября после письменного обращения ПУМБа и предоставления необходимой информации.
Сейчас функции хранения запасов наличности НБУ и проведения операций с ними во всех регионах страны выполняют подразделения трех уполномоченных банков: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль.
В Нацбанке напоминают, что регулятор отбирает банки, которые могут привлекаться к хранению запасов его наличности, в соответствии с рядом критериев.
В частности, у ПУМБа есть 28-летний опыт работы по организации кассового обслуживания. Кроме того банк уже шесть занимается перевозкой валютных ценностей и инкассацией средств с использованием современных технологий.
В НБУ отмечают, что регулятор продолжает делегировать банкам часть функций, которые он выполняет в регионах, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине. "Это позволит постепенно перейти от частично делегированной модели организации наличного обращения, которая существует в Украине, на делегированную модель", - говорится в сообщении.
ПУМБ с 1991 года на рынке. Банк принадлежит олигарху Ринату Ахметову. По итогам 2018 года, ПУМБ вошел в число наиболее прибыльных банков и стал самым успешным среди финучреждений с украинским капиталом. Операционная прибыль в 2018 году составил 2,8 млрд грн. Количество клиентов - 1,3 млн.