"Если вы работаете "вбелую", для вас ничего не изменится". Пышный – о меморандуме банков

Глава НБУ пожаловался на неправильное понимание в обществе меморандума, который подписали крупнейшие банки-эмитенты

Фото: Андрей Пышный / Facebook

Глава Национального банка Андрей Пышный пожаловался, что общество неправильно поняло реальную суть меморандума об обеспечении прозрачности, который заключили 10 декабря крупнейшие банки-эмитенты: ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк и Универсал Банк (monobank).

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По его словам, речь идет не о закручивании гаек и снижении лимитов, а о недопущении использования платежной инфраструктуры для финансирования незаконной деятельности: уклонения от уплаты налогов, финансирования российских операций через "дроп-центры", обслуживания теневой экономики.

"Если вы работаете "вбелую", получаете "белую" зарплату или можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние, для вас вообще ничего не изменится", — говорится в комментарии Пышного в Facebook.

Лимиты, указанные в меморандуме, по словам главы НБУ, касаются исключительно клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как "высокорисковые".

"Последних, по оценкам банков, не более 1% от всей клиентской базы. Всего 1%, но именно они активно задействованы в сети "дропов" и являются основой этого миллиардного "дроп-трафика", — указал Пышный.

Меморандум не предусматривает предоставления каких-либо дополнительных справок или обновления данных клиентами, добавил он.