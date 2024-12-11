Банки договорились об особых требованиях к мониторингу операций ФОПов

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Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, подписанный 10 декабря крупнейшими банками по количеству платежных карт, предусматривает установление особых требований к мониторингу операций ФОПов. Об этом говорится в тексте документа.

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Банки-подписанты, среди которых ПриватБанк, Универсал Банк (monobank), Ощадбанк и Райффайзен Банк, договорились о применении риск-ориентированного подхода, который прежде всего затронет новые ФОП (до шести месяцев работы) первой группы налогообложения. К ним будет применяться высокий уровень риска, углубленное изучение бизнес-деятельности, усиленный мониторинг операций.

Для ФОП на общей системе и второй-третьей группе упрощенной системы каждый банк будет применять собственный риско-ориентированный подход.

Особое внимание уделяется таким индикаторам риска:

→ резкое увеличение операций от разных контрагентов;

→ нулевой остаток на начало и конец дня;

→ нетипичное увеличение входных операций от физических лиц (в 2+ раза);

→ дробление переводов круглыми суммами.

При выявлении этих признаков банки собираются принимать меры в соответствии с положением НБУ о финансовом мониторинге.

Меморандум также описывает критерии и подходы к выявлению связанных компаний, когда ФОП является частью большей бизнес-группы:

→ общий адрес юридического лица и ФОП;

→ общее место реализации товаров/услуг;

→ общие собственники, представители, бухгалтеры;

→ отсутствие у ФОП собственных ресурсов для деятельности;

→ значительные поступления от связанного юридического лица;

→ оплата услуг, стоимость которых сложно оценить;

→ предоставление финансовой помощи от юридического лица;

→ значительные операции новосозданного ФОП;

→ быстрое достижение предельного годового дохода;

→ использование общего платежного терминала.

Поставщики платежных услуг будут объединять ФОПы и юридические лица в группы в соответствии с рекомендациями НБУ.

По данным Национального банка, за первые девять месяцев 2024 года в Украине было совершено 6,39 млрд операций с банковскими картами на общую сумму 4,79 трлн грн. Переводы с карты на карту за девять месяцев 2024 года составили треть по сумме (31,8%) и почти одну десятую по количеству (8,3%). Общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 122,1 млн шт., из которых на ПриватБанк приходится 43% (52,1 млн), на Универсал Банк – 17% (20,8 млн), на Ощадбанк – 14% (17,0 млн), на Райффайзен – 5% (6,0 млн).

В Украине в 2023 году открыли рекордное количество новых ФОП – более 300 000. Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев считает, что это свидетельствует не столько о восстановлении экономики, сколько о попытке обойти налоги и мобилизацию.

В начале ноября 2024 года стало известно, что НБУ приказал банкам сообщать об обнаруженных случаях "дробления бизнеса" на несколько ФОП.