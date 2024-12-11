Банки договорились об особых требованиях к мониторингу операций ФОПов
Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, подписанный 10 декабря крупнейшими банками по количеству платежных карт, предусматривает установление особых требований к мониторингу операций ФОПов. Об этом говорится в тексте документа.
Банки-подписанты, среди которых ПриватБанк, Универсал Банк (monobank), Ощадбанк и Райффайзен Банк, договорились о применении риск-ориентированного подхода, который прежде всего затронет новые ФОП (до шести месяцев работы) первой группы налогообложения. К ним будет применяться высокий уровень риска, углубленное изучение бизнес-деятельности, усиленный мониторинг операций.
Для ФОП на общей системе и второй-третьей группе упрощенной системы каждый банк будет применять собственный риско-ориентированный подход.
Особое внимание уделяется таким индикаторам риска:
→ резкое увеличение операций от разных контрагентов;
→ нулевой остаток на начало и конец дня;
→ нетипичное увеличение входных операций от физических лиц (в 2+ раза);
→ дробление переводов круглыми суммами.
При выявлении этих признаков банки собираются принимать меры в соответствии с положением НБУ о финансовом мониторинге.
Меморандум также описывает критерии и подходы к выявлению связанных компаний, когда ФОП является частью большей бизнес-группы:
→ общий адрес юридического лица и ФОП;
→ общее место реализации товаров/услуг;
→ общие собственники, представители, бухгалтеры;
→ отсутствие у ФОП собственных ресурсов для деятельности;
→ значительные поступления от связанного юридического лица;
→ оплата услуг, стоимость которых сложно оценить;
→ предоставление финансовой помощи от юридического лица;
→ значительные операции новосозданного ФОП;
→ быстрое достижение предельного годового дохода;
→ использование общего платежного терминала.
Поставщики платежных услуг будут объединять ФОПы и юридические лица в группы в соответствии с рекомендациями НБУ.
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