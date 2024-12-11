Банки домовились про особливі вимоги до моніторингу операцій ФОПів
Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, підписаний 10 грудня найбільшими банками за кількістю платіжних карток, передбачає встановлення особливих вимог до моніторингу операцій ФОПів. Про це йдеться у тексті документа.
Банки-підписанти, серед яких ПриватБанк, Універсал Банк (monobank), Ощадбанк і Райффайзен Банк, домовились про застосування ризик-орієнтованого підходу, який насамперед торкнеться нових ФОП (до шести місяців роботи) першої групи оподаткування. До них застосовуватиметься високий рівень ризику, поглиблене вивчення бізнес-діяльності, посилений моніторинг операцій.
Для ФОП на загальній системі та другої-третьої групи спрощеної системи кожен банк застосовуватиме власний ризикоорієнтований підхід.
Особлива увага приділяється таким індикаторам ризику:
→ різке збільшення операцій від різних контрагентів;
→ нульовий залишок на початок і кінець дня;
→ нетипове збільшення вхідних операцій від фізичних осіб (у 2+ рази);
→ дроблення переказів круглими сумами.
У разі виявлення цих ознак банки збираються вживати заходів відповідно до положення НБУ про фінансовий моніторинг.
Меморандум також описує критерії та підходи до виявлення пов'язаних компаній, коли ФОП є частиною більшої бізнес-групи:
→ спільна адреса юридичної особи та ФОП;
→ спільне місце реалізації товарів/послуг;
→ спільні власники, представники, бухгалтери;
→ відсутність у ФОП власних ресурсів для діяльності;
→ значні надходження від пов'язаної юридичної особи;
→ оплата послуг, вартість яких складно оцінити;
→ надання фінансової допомоги від юридичної особи;
→ значні операції новоствореного ФОП;
→ швидке досягнення граничного річного доходу;
→ використання спільного платіжного термінала.
Надавачі платіжних послуг об'єднуватимуть ФОПів та юридичних осіб у групи відповідно до рекомендацій НБУ.
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