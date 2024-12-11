Банки домовились про особливі вимоги до моніторингу операцій ФОПів

Фото: depositphotos.com

Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, підписаний 10 грудня найбільшими банками за кількістю платіжних карток, передбачає встановлення особливих вимог до моніторингу операцій ФОПів. Про це йдеться у тексті документа.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Банки-підписанти, серед яких ПриватБанк, Універсал Банк (monobank), Ощадбанк і Райффайзен Банк, домовились про застосування ризик-орієнтованого підходу, який насамперед торкнеться нових ФОП (до шести місяців роботи) першої групи оподаткування. До них застосовуватиметься високий рівень ризику, поглиблене вивчення бізнес-діяльності, посилений моніторинг операцій.

Для ФОП на загальній системі та другої-третьої групи спрощеної системи кожен банк застосовуватиме власний ризикоорієнтований підхід.

Особлива увага приділяється таким індикаторам ризику:

→ різке збільшення операцій від різних контрагентів;

→ нульовий залишок на початок і кінець дня;

→ нетипове збільшення вхідних операцій від фізичних осіб (у 2+ рази);

→ дроблення переказів круглими сумами.

У разі виявлення цих ознак банки збираються вживати заходів відповідно до положення НБУ про фінансовий моніторинг.

Меморандум також описує критерії та підходи до виявлення пов'язаних компаній, коли ФОП є частиною більшої бізнес-групи:

→ спільна адреса юридичної особи та ФОП;

→ спільне місце реалізації товарів/послуг;

→ спільні власники, представники, бухгалтери;

→ відсутність у ФОП власних ресурсів для діяльності;

→ значні надходження від пов'язаної юридичної особи;

→ оплата послуг, вартість яких складно оцінити;

→ надання фінансової допомоги від юридичної особи;

→ значні операції новоствореного ФОП;

→ швидке досягнення граничного річного доходу;

→ використання спільного платіжного термінала.

Надавачі платіжних послуг об'єднуватимуть ФОПів та юридичних осіб у групи відповідно до рекомендацій НБУ.

За даними Національного банку, за перші дев'ять місяців 2024 року в Україні було здійснено 6,39 млрд операцій із банківськими картками на загальну суму 4,79 трлн грн. Перекази з картки на картку за дев’ять місяців 2024 року становили третину за сумою (31,8%) та майже одну десяту за кількістю (8,3%). Загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 122,1 млн шт., з яких на ПриватБанк припадає 43% (52,1 млн), на Універсал Банк – 17% (20,8 млн), на Ощадбанк – 14% (17,0 млн), на Райффайзен – 5% (6,0 млн).

В Україні у 2023 році відкрили рекордну кількість нових ФОПів – понад 300 000. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що це свідчить не стільки про відновлення економіки, скільки про спробу обійти податки й мобілізацію.

На початку листопада 2024 року стало відомо, що НБУ наказав банкам повідомляти про виявлені випадки "дроблення бізнесу" на кілька ФОПів.