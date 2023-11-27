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"Это шок". Глава Райффайзена – о требовании уплатить 50% из прибыли

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27.11.2023, 12:48
Фото: EPA

Председатель правления Райффайзен Банка Александр Писарук шокирован ретроспективным повышением налога на прибыль банков до 50%. "Ретроспективное – это плохо само собой, но когда ретроспективное связывается с 50% вместо существующих 18% – это шок", — сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

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Он подчеркнул, что банк и его акционеры считают справедливым дополнительное налогообложение банков, но в том виде, в каком оно первоначально планировалось – по двойной ставке 36% с 2024 по 2025 год.

"Мы ожидали, что его примут в таком виде окончательно, и это будет справедливо. Но на прошлой неделе на нас свалилась новость об этих изменениях. В том, что было принято, много необоснованных и проблематичных вещей. Больше всего шокировало ретроспективное применение налогов в конце отчетного финансового года, который уже практически закончился. Это создает очень опасный прецедент и налоговую неопределенность", – сказал Писарук.

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Он пожаловался, что это удар по банкам с частным капиталом, среди которых Райффайзен – самый большой.

"Учитывая, что государственные банки, составляющие большую часть банковской системы, платят дивиденды, которые уже были занесены в бюджет, то увеличение им налога уменьшит дивиденды на соответствующую сумму, то есть для них и Минфина это "игра с нулевой суммой". Фактически плательщиками этого рекордно высокого налога являются частные банки, из которых наибольшая налоговая нагрузка приходится на банки с иностранным капиталом. И к ретроспективному налогообложению прилагается диспропорциональное и дискриминационное отношение к частным акционерам банковской системы", — пояснил банкир.

Отдельная претензия Писарука – к ставке 25%, по которой будут облагаться налогом доходы банков в будущем.

"Почему не 28%, не 22% или 20%? Никто не знает. Откуда взяли цифру, которую никто не обосновывал? [...] Почему такие изменения приняты навсегда? Что случилось? Если вы говорите по windfall tax, то это дополнительное налогообложение чрезмерных доходов. А кто скажет, что у банков будут навсегда чрезмерные прибыли?" – сказал банкир.

  • Украинский Райффайзен Банк на 68,21% принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank International, который в Украине признан международным спонсором войны. Материнская компания Райффайзен продолжает работать в России и недавно отложила сроки выхода с российского рынка.
  • Второй крупный акционер Райффайзена – Европейский банк реконструкции и развития с долей 30%.
Андрей Водяный
верховная радаАлександр ПисарукбанкиналогиРайффайзен Банк
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