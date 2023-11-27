"Це шок". Глава Райффайзена – про вимогу сплатити 50% з прибутку
Голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук шокований ретроспективним підвищенням податку на прибуток банків до 50%. "Ретроспективне – це погано само по собі, але коли ретроспективне пов'язується з 50% замість наявних 18% – це шок", – сказав він в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
Він наголосив, що банк та його акціонери вважають справедливим додаткове оподаткування банків, але у тому вигляді, в якому воно спочатку планувалось – за подвійною ставкою 36% з 2024 до 2025 року.
"Ми очікували, що його приймуть у такому вигляді остаточно, і це буде справедливо. Але минулого тижня на нас впала новина про ці зміни. В тому, що було прийнято, багато необґрунтованих та проблематичних речей. Найбільше шокувало ретроспективне застосування податків наприкінці звітного фінансового року, який вже практично закінчився. Це створює дуже небезпечний прецедент і податкову невизначеність", – сказав Писарук.
Він поскаржився, що це удар по банках з приватним капіталом, серед яких Райффайзен – найбільший.
"Враховуючи, що державні банки, які складають велику частину банківської системи, платять дивіденди, які вже були занесені в бюджет, то збільшення їм податку зменшить дивіденди на відповідну суму, тобто для них та Мінфіну це "гра з нульовою сумою". Фактично платниками цього рекордно високого податку є приватні банки, з яких найбільше податкове навантаження припадає на банки з іноземним капіталом. І до ретроспективного оподаткування додається диспропорційне та дискримінаційне ставлення до приватних акціонерів банківської системи", – пояснив банкір.
Окрема претензія Писарука – до ставки 25%, за якою будуть оподатковуватися прибутки банків у майбутньому.
"Чому не 28%, не 22% або 20%? Ніхто не знає. Звідки взяли цифру, яку ніхто не обґрунтовував? [...] Чому такі зміни ухвалено назавжди? Що сталося? Якщо ви кажете по windfall tax, то це додаткове оподаткування надмірних прибутків. А хто скаже, що у банків будуть назавжди надмірні прибутки?" – сказав банкір.
- Український Райффайзен Банк на 68,21% належить австрійському Raiffeisen Bank International, який в Україні визнано міжнародним спонсором війни. Материнська компанія Райффайзен продовжує працювати в Росії й нещодавно вчергове відклала строки виходу з російського ринку.
- Другий великий акціонер Райффайзена – Європейський банк реконструкції й розвитку з часткою 30%.
Коментарі