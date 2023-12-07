Евро дешевеет. Курсы валют в банках

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

В четверг, 7 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос менее чем на копейку и составил 36,78 грн. Курс продажи не изменился – 37,41 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,3 грн, максимальный – 37,05 грн. Для продажи минимальный курс – 37,27 грн, максимальный – 37,6 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 4 коп. и составляет 39,68 грн. Курс продаж упал на 3 коп. — до 40,66 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38,8 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, а максимальный – 42 грн.

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