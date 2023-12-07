Євро дешевшає. Курси валют у банках

Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

У четвер, 7 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, виріс менш ніж на копійку і склав 36,78 грн. Курс продажу не змінився – 37,41 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,3 грн, максимальний – 37,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,27 грн, максимальний – 37,6 грн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Середній курс купівлі євро опустився на 4 коп. і складає 39,68 грн. Курс продажу знизився на 3 коп. — до 40,66 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 38,8 грн, максимальний – 40,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,3 грн, а максимальний – 42 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.