Евро дешевеет. Официальный курс валют
20.04.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 20 апреля курс гривни по отношению к евро вырос на 14 копеек. Относительно доллара национальная валюта остается на том же уровне.
- Дия объединила в один раздел все программы помощи бизнесу в регионах
- Турецкая лира обесценилась до самого низкого уровня в своей новейшей истории
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии