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Турецкая лира обесценилась до самого низкого уровня в своей новейшей истории

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 16:08
Турецкая лира обесценилась до самого низкого уровня в своей новейшей истории - Фото
Фото: depositphotos.com

Курс турецкой лиры опускался до 19,59 лиры за доллар на межбанковских торгах во вторник — самого низкого уровня с момента перезапуска турецкой национальной валюты в 2005 году. В дальнейшем лира несколько укрепилась до 19,4 за доллар. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.  

Турецкая валюта стабильно обесценивается с конца 2021 года, и попытки правительства стабилизовать курс, не прибегая к общепринятой в таких случаях практике повышать учетную ставку, не дали ожидаемого результата, утверждают в издании.

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Президент Реджеп Эрдоган настаивал на снижении учетной ставки, заявляя, что высокие ставки ведут к ускорению инфляции. С августа прошлого года Центробанк снизил ставку с 14% до 8,5%. 

Политика Эрдогана, действительно, способствовала замедлению инфляции в течение последних пяти месяцев, но годовой уровень инфляции все еще составлял 50,5% в марте. 

Через месяц в Турции пройдут президентские выборы. Главный оппонент действующего президента – Кемаль Кылычдароглу – в предвыборных заявлениях обещал, что в случае победы будет проводить валютную политику, основанную на международно признанной доктрине, и восстановит независимость турецкого Центробанка. 

Новая турецкая лира была введена в обращение в 2005 году в результате реформы, направленной на стабилизацию экономической ситуации в Турции. Была проведена деноминация, при которой 1 новая лира была заменена на 1 миллион старых лир. 
Роман Бриль
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