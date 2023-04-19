Турецкая лира обесценилась до самого низкого уровня в своей новейшей истории
Курс турецкой лиры опускался до 19,59 лиры за доллар на межбанковских торгах во вторник — самого низкого уровня с момента перезапуска турецкой национальной валюты в 2005 году. В дальнейшем лира несколько укрепилась до 19,4 за доллар. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.
Турецкая валюта стабильно обесценивается с конца 2021 года, и попытки правительства стабилизовать курс, не прибегая к общепринятой в таких случаях практике повышать учетную ставку, не дали ожидаемого результата, утверждают в издании.
Президент Реджеп Эрдоган настаивал на снижении учетной ставки, заявляя, что высокие ставки ведут к ускорению инфляции. С августа прошлого года Центробанк снизил ставку с 14% до 8,5%.
Политика Эрдогана, действительно, способствовала замедлению инфляции в течение последних пяти месяцев, но годовой уровень инфляции все еще составлял 50,5% в марте.
Через месяц в Турции пройдут президентские выборы. Главный оппонент действующего президента – Кемаль Кылычдароглу – в предвыборных заявлениях обещал, что в случае победы будет проводить валютную политику, основанную на международно признанной доктрине, и восстановит независимость турецкого Центробанка.
- 3 декабря 2021 года турецкая лира упала до нового минимума. Инфляция в стране подскочила до уровня 2018 года.
- 20 декабря заявления Эрдогана обвалили турецкую лиру до нового исторического минимума.
- 6 марта 2023 года турецкая оппозиция выдвинула единого кандидата против Эрдогана на президентских выборах.
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