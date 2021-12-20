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Заявления Эрдогана обвалили турецкую лиру до нового исторического минимума

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 13:11
Заявления Эрдогана обвалили турецкую лиру до нового исторического минимума - Фото
Реджеп Эрдоган (Фото: ЕРА)

Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума 17,6 лиры к $1 после заявления президента страны Реджепа Эрдогана о продолжении политики снижения учетной ставки центральны банком. Об этом пишет агентство Reuters.   

Эрдоган в воскресном выступлении сравнил волатильность валюты с антиправительственными выступлениями 2013 года, а также подчеркнул, что высокие проценты — это ростовщичество, которое не приветствуется исламом. 

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"Мы снижаем процентные ставки. Не ждите от меня ничего другого. Как мусульманин, я буду продолжать делать все, что требует (исламское учение)", – цитирует агентство президента Турции. 

Накануне, как и ожидалось, Центробанк страны в очередной раз снизил учетную ставку с 15% до 14%, что расценивается независимыми аналитиками как доказательство вмешательства Эрдогана в политику регулятора. 

Экономисты и оппозиционные законодатели говорят, что быстрое смягчение денежно-кредитной политики безрассудно и привело к резкому росту цен на импорт. 

В свою очередь Эрдоган защищает текущую экономическую программу, в которой приоритет отдается экспорту и кредитованию. 

За последние 30 дней турецкая лира потеряла уже 35% своей стоимости, а с начала года – половину стоимости, что делает лиру самой обесцененной валютой мира за последние три года. 

Чтобы остановить инфляцию, составившей по итогам ноября 21%, а к концу года ожидаемой на уровне 30%, Центробанк продал на валютном рынке $6 млрд, что еще более сократило валютные резервы страны.  

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Роман Брыль
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инфляция реджеп эрдоган учетная ставка турецкая лира
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