Заявления Эрдогана обвалили турецкую лиру до нового исторического минимума
Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума 17,6 лиры к $1 после заявления президента страны Реджепа Эрдогана о продолжении политики снижения учетной ставки центральны банком. Об этом пишет агентство Reuters.
Эрдоган в воскресном выступлении сравнил волатильность валюты с антиправительственными выступлениями 2013 года, а также подчеркнул, что высокие проценты — это ростовщичество, которое не приветствуется исламом.
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"Мы снижаем процентные ставки. Не ждите от меня ничего другого. Как мусульманин, я буду продолжать делать все, что требует (исламское учение)", – цитирует агентство президента Турции.
Накануне, как и ожидалось, Центробанк страны в очередной раз снизил учетную ставку с 15% до 14%, что расценивается независимыми аналитиками как доказательство вмешательства Эрдогана в политику регулятора.
Экономисты и оппозиционные законодатели говорят, что быстрое смягчение денежно-кредитной политики безрассудно и привело к резкому росту цен на импорт.
В свою очередь Эрдоган защищает текущую экономическую программу, в которой приоритет отдается экспорту и кредитованию.
За последние 30 дней турецкая лира потеряла уже 35% своей стоимости, а с начала года – половину стоимости, что делает лиру самой обесцененной валютой мира за последние три года.
Чтобы остановить инфляцию, составившей по итогам ноября 21%, а к концу года ожидаемой на уровне 30%, Центробанк продал на валютном рынке $6 млрд, что еще более сократило валютные резервы страны.
- 24 ноября 2021 года турецкая лира впервые показала самое сильное падение со времен валютного кризиса 2018 года после того, как президент страны Реджеп Эрдоган похвалил Центробанк страны за снижение процентной ставки. 3 декабря курс турецкой лиры к доллару в очередной раз обновил исторический минимум – 13,89/$1.13 декабря лира упала до нового минимума – 14,99/$1. 17 декабря Президент Реджеп Эрдоган обещал повысить минимальную зарплату в стране на 50% в 2022 году.
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