Новый обвал турецкой лиры: S&P понизил прогноз кредитных рейтингов. В Стамбуле протесты
Турецкая лира утром понедельника обвалилась на 7% до нового исторического минимума в 14,99 за доллар. В течение дня лира немного отыграла падение и закрепилась на отметке 14,33 к доллару, но стоимость валюты продолжает колебаться, пишет Deutsche Welle.
Всего, лира потеряла почти 30% стоимости только за последний месяц и более 43% с начала года. Годовая инфляция по итогам ноября составила 21,3%, снизив покупательную способность турок.
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Падение лиры вызвано ожиданием очередного снижения на этой неделе на 1 п.п. до 14% учетной ставки центробанком, что участниками рынка расценивается как продолжение вмешательства президента страны Реджепа Эрдогана в политику регулятора.
Эрдоган, который однажды назначил своего зятя министром финансов, считает, что снижение процентных ставок является ключевым фактором экономического роста, объясняют в DW
Он также утверждает, вопреки распространенному экономическому мнению, что высокие процентные ставки способствуют инфляции. Большинство центральных банков снижают процентные ставки, чтобы попытаться стимулировать рост, если инфляция низкая, и повышать их, если они считают необходимым сдерживать инфляцию.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отреагировало на отказ Центробанка повышать учетную ставку и снизило до "негативный" прогноз по кредитным рейтингам Турции. Долгосрочные рейтинги остались на прежнем уровне: В+ по обязательствам в иностранной валюте и ВВ- в национальной.
"С момента публикации нашей предыдущей оценки рейтингов Турции 22 октября 2021 года курс лиры к доллару упал на 30%, поскольку Центробанк страны продолжает понижать ключевую ставку на фоне усиления инфляции. По нашему мнению, смягчение политики ЦБ и существенное ослабление лиры будут способствовать дальнейшему усилению инфляции, которая может достигнуть 25-30% в начале 2022 года", – говорится в сообщении S&P.
Падение стоимости лиры вызвало первые массовые протесты в стране. Тысячи людей прошли маршем в Стамбуле в воскресенье с требованиями остановить рост бедности и повысить минимальную заработную плату.
- 24 ноября 2021 года турецкая лира впервые показала самое сильное падение со времен валютного кризиса 2018 года после того, как президент страны Реджеп Эрдоган похвалил центробанк страны за снижение процентной ставки. 3 декабря курс турецкой лиры к доллару в очередной раз обновил исторический минимум – 13,89/$1.
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