Новый обвал турецкой лиры: S&P понизил прогноз кредитных рейтингов. В Стамбуле протесты

Турецкая лира утром понедельника обвалилась на 7% до нового исторического минимума в 14,99 за доллар. В течение дня лира немного отыграла падение и закрепилась на отметке 14,33 к доллару, но стоимость валюты продолжает колебаться, пишет Deutsche Welle.

Всего, лира потеряла почти 30% стоимости только за последний месяц и более 43% с начала года. Годовая инфляция по итогам ноября составила 21,3%, снизив покупательную способность турок.

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Падение лиры вызвано ожиданием очередного снижения на этой неделе на 1 п.п. до 14% учетной ставки центробанком, что участниками рынка расценивается как продолжение вмешательства президента страны Реджепа Эрдогана в политику регулятора.

Эрдоган, который однажды назначил своего зятя министром финансов, считает, что снижение процентных ставок является ключевым фактором экономического роста, объясняют в DW

Он также утверждает, вопреки распространенному экономическому мнению, что высокие процентные ставки способствуют инфляции. Большинство центральных банков снижают процентные ставки, чтобы попытаться стимулировать рост, если инфляция низкая, и повышать их, если они считают необходимым сдерживать инфляцию.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отреагировало на отказ Центробанка повышать учетную ставку и снизило до "негативный" прогноз по кредитным рейтингам Турции. Долгосрочные рейтинги остались на прежнем уровне: В+ по обязательствам в иностранной валюте и ВВ- в национальной.

"С момента публикации нашей предыдущей оценки рейтингов Турции 22 октября 2021 года курс лиры к доллару упал на 30%, поскольку Центробанк страны продолжает понижать ключевую ставку на фоне усиления инфляции. По нашему мнению, смягчение политики ЦБ и существенное ослабление лиры будут способствовать дальнейшему усилению инфляции, которая может достигнуть 25-30% в начале 2022 года", – говорится в сообщении S&P.

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Падение стоимости лиры вызвало первые массовые протесты в стране. Тысячи людей прошли маршем в Стамбуле в воскресенье с требованиями остановить рост бедности и повысить минимальную заработную плату.

24 ноября 2021 года турецкая лира впервые показала самое сильное падение со времен валютного кризиса 2018 года после того, как президент страны Реджеп Эрдоган похвалил центробанк страны за снижение процентной ставки. 3 декабря курс турецкой лиры к доллару в очередной раз обновил исторический минимум – 13,89/$1.

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Роман Брыль

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