Евро дорожает. Курс валют НБУ
24.04.2023, 08:00
Фото: Pexels
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 24 апреля курс гривни по отношению к евро упал на 9 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
- НБУ увеличил продажу долларов из резервов из-за ухудшения ситуации на валютном рынке
- єВідновлення: Кабмин запускает программу по восстановлению разрушенного жилья украинцев
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии