Евро еще подешевел. Курс валют НБУ
23.02.2023, 09:00
Фото: пресс-служба НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 февраля курс гривни по отношению к евро вырос еще на 5 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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