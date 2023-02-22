НБУ возобновил работу интернет-магазина коллекционных монет

Национальный банк Украины возобновил работу своего интернет-магазина нумизматической продукции. Пока интернет-магазин будет работать в тестовом режиме, сообщает пресс-служба НБУ.

В течение месяца специалисты Нацбанка будут отслеживать работу интернет-магазина, чтобы оценить его функциональность при реальных нагрузках. При необходимости работа ресурса будет корректироваться.

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По итогам тестового периода интернет-магазин заработает с полным функционалом.

Ассортимент и количество нумизматической продукции будет постепенно дополняться и расширяться, в частности благодаря новым выпускам коллекционных монет.

Чтобы оформить покупку в интернет-магазине НБУ, клиенту нужно зарегистрироваться, выбрать продукцию и оплатить заказ в безналичной форме платежной картой Простір, Visa или MasterCard.

Доставляют заказы по всей территории Украины Новая Пошта и Укрпошта. Самовывоз продукции из пункта выдачи магазина в Киеве не будет работать до конца военного положения, уточняют в НБУ.

Нацбанк открыл интернет-магазин нумизматической продукции в январе 2021 года. Уже через месяц магазин временно прекратил работу через сбои в системе из-за большого наплыва покупателей.

2 января 2023 года НБУ начал изымать ряд банкнот, их заменят монетами и деньгами нового образца.

18 февраля украинская монета к 30-летию Независимости победила в международном конкурсе "Монета года".

21 февраля НБУ потребовал мораторий на закрытие отделений государственных банков.

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Роман Бриль

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