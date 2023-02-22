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НБУ возобновил работу интернет-магазина коллекционных монет

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 17:37
НБУ возобновил работу интернет-магазина коллекционных монет - Фото
Фото: интернет-магазин НБУ

Национальный банк Украины возобновил работу своего интернет-магазина нумизматической продукции. Пока интернет-магазин будет работать в тестовом режиме, сообщает пресс-служба НБУ.    

В течение месяца специалисты Нацбанка будут отслеживать работу интернет-магазина, чтобы оценить его функциональность при реальных нагрузках. При необходимости работа ресурса будет корректироваться.  

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По итогам тестового периода интернет-магазин заработает с полным функционалом.  

Ассортимент и количество нумизматической продукции будет постепенно дополняться и расширяться, в частности благодаря новым выпускам коллекционных монет. 

Чтобы оформить покупку в интернет-магазине НБУ, клиенту нужно зарегистрироваться, выбрать продукцию и оплатить заказ в безналичной форме платежной картой Простір, Visa или MasterCard. 

Доставляют заказы по всей территории Украины Новая Пошта и Укрпошта. Самовывоз продукции из пункта выдачи магазина в Киеве не будет работать до конца военного положения, уточняют в НБУ. 

Нацбанк открыл интернет-магазин нумизматической продукции в январе 2021 года. Уже через месяц магазин временно прекратил работу через сбои в системе из-за большого наплыва покупателей. 

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Роман Бриль
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