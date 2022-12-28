Евро еще подорожал. Курс валют НБУ
28.12.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 28 декабря курс гривни по отношению к евро снизился на 4 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается на прежнем уровне.
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