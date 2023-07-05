Евро и доллар в банках подешевели. Наличные курсы

В среду, 5 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках против вторника практически не изменился и составляет 36,67 грн. Курс продаж снизился почти на 4 коп. до 37,39 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,15 грн, максимальный – 37,10 грн. Для продажи минимальный курс – 37,20 грн, максимальный – 37,60 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 6 коп. и составляет 40,14 грн. Средний курс продаж уменьшился на 4 коп. до 41,16 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,25 грн, максимальный – 40,75 грн. Для продажи минимальный курс – 40,70 грн, максимальный – 41,70 грн.

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