Євро і долар в банках подешевшали. Готівкові курси

У середу, 5 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти вівторка, практично не змінився і становить 36,67 грн. Курс продажу знизився майже на 4 коп. до 37,39 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,15 грн, максимальний – 37,10 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,20 грн, максимальний – 37,60 грн.

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Середній курс купівлі євро впав на 6 коп. і становить 40,14 грн. Середній курс продажу зменшився на 4 коп. до 41,16 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,25 грн, максимальний – 40,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,70 грн, максимальний – 41,70 грн.

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