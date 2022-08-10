Евро на межбанке подорожал на 40 копеек
10.08.2022, 17:50
Фото: depositphotos.com
В среду, 10 августа, торги по евро на межбанковском валютном рынке открылись котировками 37,3401/37,7136, к закрытию котировки составили 37,7387/38,1088.
Динамика межбанковского курса по графику
Котировки доллара к открытию и закрытию составили 36,5686/36,9343.
Соответственно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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