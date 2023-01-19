Евро начал дешеветь. Курс валют НБУ
19.01.2023, 09:00
Фото: Unsplash
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 19 января курс гривни по отношению к евро вырос на 10 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
- Отмывание $700 млн. В США задержан владелец криптобиржи Bitzlato
- Резервный фонд Путина за месяц похудел почти на 10%, из него продали все фунты и иены
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии