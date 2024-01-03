Евро начал дешеветь. Курсы валют НБУ
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Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 3 января курс гривни по отношению к доллару упал на 7 копеек до 38,0839 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта набрала в цене 28 копеек – 41,7209 грн/евро.


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