Евро начал дешеветь. Курсы валют НБУ

Курс евро снизился на 28 копеек, а курс доллара вырос на 7

Фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 3 января курс гривни по отношению к доллару упал на 7 копеек до 38,0839 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта набрала в цене 28 копеек – 41,7209 грн/евро.

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