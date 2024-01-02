НАЗК подало до суду на поліцію Києва. Підозрюють корупцію в оренді землі під штрафмайданчик

Поліція незаконно переплачувала комерційній фірмі за оренду землі, вважають у НАЗК

Фото: пресслужба НАЗК

Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про визнання недійсними договорів оренди землі під шрафмайданчик між комерційною компанією та Головним управлінням Національної поліції у Києві. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Нацагентство побачило у договорах ознаки злочину, а саме "розтрата чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах" (ч. 5 ст. 191 КК України).

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НАЗК виявило, що поліція Києва орендувала землю під штрафмайданчик у компанії, яка не є власником ділянки, а також орендує її у Київської міської ради.

Замість укладання договорів суборенди землі між компанією та поліцією підписувалися договори про закупівлю послуг з оренди нерухомого майна за державні кошти.

За законом орендна плата за договором суборенди не може бути більшою за визначену в основному договорі оренди.

Але посадовці Нацполіції Києва перерахували компанії бюджетні кошти у розмірі, який значно перевищує орендну плату, встановлену міськрадою Києва для цієї ділянки, стверджують у Нацагентстві.

НАЗК підготувало обґрунтований висновок про виявлення ознак корупційного правопорушення у цих договорах. За його результатами Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування.

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