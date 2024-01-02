НАПК подало в суд на полицию Киева. Подозревают коррупцию в аренде земли под штрафплощадку

Полиция незаконно переплачивала коммерческой фирме за аренду земли, считают в НАПК

Фото: пресс-служба НАПК

Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о признании недействительными договоров аренды земли под шрафплощадку между коммерческой компанией и Главным управлением Национальной полиции в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Нацагентство увидело в договорах признаки преступления, а именно "растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах" (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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НАПК выявило, что полиция Киева арендовала землю под штрафполощадку у компании, которая не является собственником участка, а также арендует его у Киевского городского совета.

Вместо заключения договоров субаренды земли между компанией и полицией подписывались договоры о закупке услуг по аренде недвижимого имущества за государственные средства.

По закону арендная плата по договору субаренды не может быть больше определенной в основном договоре аренды.

Но должностные лица Нацполиции Киева перечислили компании бюджетные средства в размере, значительно превышающем арендную плату, установленную горсоветом Киева для этого участка, утверждают в Нацагентстве.

НАПК подготовило обоснованный вывод о выявлении признаков коррупционного правонарушения в этих договорах. По его результатам Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование.

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