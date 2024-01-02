"Історична реформа". У ЄС ввели мінімальну ставку податку 15% для міжнародних корпорацій
З 1 січня 2024 року в Європейському Союзі набрали чинності нові правила, які передбачать запровадження мінімальної ставки корпоративного податку на рівні 15% для транснаціональних компаній з виручкою понад 750 млн євро на рік. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
"Цей новий рік – це початок нової ери оподаткування для великих транснаціональних підприємств. Ця історична реформа в Європі та інших юрисдикціях по всьому світу є важливим кроком на шляху до справедливішої системи корпоративного оподаткування. Зменшуючи стимули для компаній переводити прибуток в юрисдикції з низькими податковими ставками, нові правила допоможуть приборкати так звану "гру на пониження" ставок корпоративного податку в ЄС і в усьому світі", – сказав Паоло Джентілоні, комісар ЄС з економіки.
Нові правила поширюються на усі великі компанії – як європейські, так і транснаціональні з представництвом в ЄС.
- У жовтні 2021 року близько 140 країн світу, на які припадає понад 90% світового ВВП, домовилися ввести єдину ставку корпоративного податку на рівні не нижче ніж 15%.
- Договір має ліквідувати ситуацію, що дозволяє транснаціональним техногігантам мінімізувати платежі до бюджету шляхом реєстрації в низькоподаткових юрисдикціях, як, наприклад, Google та Apple, які використовували для цього Ірландію та Нідерланди.