"Историческая реформа". В ЕС ввели минимальную ставку налога 15% для корпораций
С 1 января 2024 года в Европейском Союзе вступили в силу новые правила, предусматривающие введение минимальной ставки корпоративного налога на уровне 15% для транснациональных компаний с выручкой более 750 млн евро в год. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.
"Этот новый год – это начало новой эры налогообложения для крупных транснациональных предприятий. Эта историческая реформа в Европе и других юрисдикциях по всему миру является важным шагом на пути к более справедливой системе корпоративного налогообложения. Уменьшая стимулы для компаний переводить прибыль в юрисдикции с низкими налоговыми ставками, новые правила помогут обуздать так называемую "игру на понижение" ставок корпоративного налога в ЕС и во всем мире", — сказал Паоло Джентилони, комиссар ЕС по экономике.
Новые правила распространяются на все крупные компании как европейские, так и транснациональные с представительством в ЕС.
- В октябре 2021 года около 140 стран мира, на которые приходится более 90% мирового ВВП, договорились ввести единую ставку корпоративного налога на уровне не ниже 15%.
- Договор должен ликвидировать ситуацию, позволяющую транснациональным техногигантам минимизировать платежи в бюджет путем регистрации в низконалоговых юрисдикциях, как, например, Google и Apple использовали для этого Ирландию и Нидерланды.