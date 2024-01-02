"Историческая реформа". В ЕС ввели минимальную ставку налога 15% для корпораций

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С 1 января 2024 года в Европейском Союзе вступили в силу новые правила, предусматривающие введение минимальной ставки корпоративного налога на уровне 15% для транснациональных компаний с выручкой более 750 млн евро в год. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

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"Этот новый год – это начало новой эры налогообложения для крупных транснациональных предприятий. Эта историческая реформа в Европе и других юрисдикциях по всему миру является важным шагом на пути к более справедливой системе корпоративного налогообложения. Уменьшая стимулы для компаний переводить прибыль в юрисдикции с низкими налоговыми ставками, новые правила помогут обуздать так называемую "игру на понижение" ставок корпоративного налога в ЕС и во всем мире", — сказал Паоло Джентилони, комиссар ЕС по экономике.

Новые правила распространяются на все крупные компании как европейские, так и транснациональные с представительством в ЕС.