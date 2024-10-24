Евро начал дорожать: Сколько будет стоить доллар в пятницу

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 25 октября, курс гривни по отношению к доллару повысился на 1 коп. и составляет 41,263 за 1 доллар.

Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта потеряла 11 коп. и составляет 44,5413 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 24 октября, составил 41,07 грн, курс продажи – 41,55 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,33 грн, для продажи – 45,1 грн.