Президентство Трампа может нанести тяжелый удар экономике Германии – Reuters

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Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может оказаться серьезным ударом для экономики Германии, особенно если Трамп начнет торговую войну между США и Европой. Промышленная мощность Германии, ранее являвшаяся предметом зависти, может превратиться в ее слабое место, сообщает Reuters.

Бывший президент-республиканец намерен ввести общие тарифы в размере от 10% до 20% почти на весь импорт, а также значительно повысить тарифы на китайские товары до 60% и более. По его словам, подобные меры будут способствовать росту производства в США.

Исследование Немецкого экономического института IW показало, что если администрация Трампа введет тарифы на уровне 20% для стран ЕС, а Европа ответит аналогичными действиями, ВВП еврозоны может снизиться на 1,3% в 2027 и 2028 годах, а в Германии – на 1,5 %.

Влияние на экономику ЕС будет расти с 2025-го по 2028 год, тогда как США подвергаются наибольшему падению в первые два года. Исследование прогнозирует, что ВВП США снизится на 1,3% при 10% и на 1,5% при 20% в 2025 году.

По прогнозу МВФ, Германия, которая является крупнейшей экономикой Европы, станет единственной страной G7, не испытывающей экономический рост в течение двух лет подряд. Немецкий экспорт сократился на 0,3% в 2023 году из-за слабого мирового спроса и геополитической нестабильности, а в 2024 году правительство ожидает сокращения на 0,1%.

Согласно отчету, германский экспорт в США может упасть на 14,9%, если Трамп введет тарифы в размере 60% на китайские товары и 20% на продукцию из других стран. Особенно пострадают такие сектора, как автомобильная промышленность (падение экспорта на 32%) и фармацевтика (падение на 35%).