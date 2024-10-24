Президентство Трампа може завдати важкого удару економіці Німеччини – Reuters

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Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може стати серйозним ударом для економіки Німеччини, особливо якщо Трамп розпочне торгівельну війну між США та Європою. Промислова потужність Німеччини, яка раніше була предметом заздрості, може перетворитися на її слабке місце, повідомляє Reuters.

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Колишній президент-республіканець має намір запровадити загальні тарифи в розмірі від 10% до 20% на майже весь імпорт, а також значно підвищити тарифи на китайські товари до 60% і більше. За його словами, такі заходи сприятимуть зростанню виробництва в США.

Дослідження Німецького економічного інституту IW показало, що якщо адміністрація Трампа запровадить тарифи на рівні 20% для країн ЄС, а Європа відповість аналогічними діями, ВВП єврозони може знизитися на 1,3% у 2027 і 2028 роках, а в Німеччині — на 1,5%.

Вплив на економіку ЄС зростатиме з 2025-го до 2028 року, тоді як США зазнають найбільшого падіння в перші два роки. Дослідження прогнозує, що ВВП США знизиться на 1,3% у разі тарифів 10% і на 1,5% у разі тарифів 20% у 2025 році.

За прогнозом МВФ, Німеччина, яка є найбільшою економікою Європи, стане єдиною країною G7, яка не зазнає економічного зростання протягом двох років поспіль. Німецький експорт скоротився на 0,3% у 2023 році через слабкий світовий попит і геополітичну нестабільність, а в 2024 році уряд очікує скорочення на 0,1%.

Згідно зі звітом, німецький експорт до США може впасти на 14,9%, якщо Трамп введе тарифи в розмірі 60% на китайські товари та 20% на продукцію з інших країн. Особливо постраждають такі сектори, як автомобільна промисловість (падіння експорту на 32%) і фармацевтика (падіння на 35%).