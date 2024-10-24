Євро почав дорожчати: Скільки коштуватиме долар у п’ятницю

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Офіційний курс долара

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 25 жовтня, курс гривні відносно долара підвищився на 1 коп. і складає 41,263 за 1 долар.

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Який курс євро встановив Нацбанк

Стосовно євро національна валюта втратила 11 коп. і становить 44,5413 за 1 євро.

Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 24 жовтня, склав 41,07 грн, курс продажу – 41,55 грн. Готівковий курс євро для купівлі склав 44,33 грн, для продажу – 45,1 грн.