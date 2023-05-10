Евро подешевел, а доллар подорожал. Курсы валют в банках
10.05.2023, 11:00
Фото: пресс-служба НБУ
В среду, 10 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 3 коп. и составляет 37,31 грн. Курс продаж увеличился также на 3 коп. до 37,85 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,65 грн. Для продажи минимальный курс – 37,6 грн, максимальный – 38,3 грн.
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Средний курс покупки евро опустился на 1 коп. и составляет 40,76 грн. Средний курс продаж снизился на 6 коп. до 41,66 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 41,15 грн. Для продажи минимальный курс – 41,3 грн, максимальный – 42,5 грн.
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