Евро подешевел, а доллар подорожал. Курсы валют в банках

В среду, 10 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 3 коп. и составляет 37,31 грн. Курс продаж увеличился также на 3 коп. до 37,85 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,65 грн. Для продажи минимальный курс – 37,6 грн, максимальный – 38,3 грн.

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Средний курс покупки евро опустился на 1 коп. и составляет 40,76 грн. Средний курс продаж снизился на 6 коп. до 41,66 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 41,15 грн. Для продажи минимальный курс – 41,3 грн, максимальный – 42,5 грн.

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Анна Ішутіна

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