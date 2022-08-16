Евро подешевел более чем на 30 копеек. Официальный курс НБУ
16.08.2022, 09:00
Фото: НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 16 августа курс гривны по отношению к евро вырос на 31 копейку. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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