Евро подешевел еще на 25 копеек. Курсы валют в банках

В понедельник, 15 мая, средний курс продажи наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1 коп. и составляет 37,85 грн. Курс покупки остался без изменений – 37,32 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,9 грн, максимальный – 37,55 грн. Для продажи минимальный курс – 37,57 грн, максимальный – 38,2 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 25 коп. и составляет 40,44 грн. Средний курс продаж уменьшился на 18 коп. – до 41,46 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,85 грн, максимальный – 40,9 грн. Для продажи минимальный курс – 41,1 грн, максимальный – 42,5 грн.

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