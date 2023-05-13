UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ увеличил продажу долларов из резервов из-за ухудшения ситуации на валютном рынке

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 09:27
НБУ увеличил продажу долларов из резервов из-за ухудшения ситуации на валютном рынке - Фото
Доллар, валюта (Фото: Pexels)

С 8 по 12 мая 2023 года Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке 16,47 млн долларов и продал 552,21 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 535,74 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Таким образом, Нацбанк увеличил продажу валюты в 2,1 раза по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 258,83 млн долларов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 97,32 млн долларов и продал 9 444,38 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 9 347,05 млн долларов.

Наталия Софиенко
валютный рынокнацбанк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 