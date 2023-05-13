НБУ увеличил продажу долларов из резервов из-за ухудшения ситуации на валютном рынке

С 8 по 12 мая 2023 года Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке 16,47 млн долларов и продал 552,21 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 535,74 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Таким образом, Нацбанк увеличил продажу валюты в 2,1 раза по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 258,83 млн долларов.

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Всего с начала года НБУ купил на межбанке 97,32 млн долларов и продал 9 444,38 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 9 347,05 млн долларов.