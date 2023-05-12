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Налоговая позволила ликвидировать компанию с долгом перед государством: есть подозреваемые

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 16:01
Налоговая позволила ликвидировать компанию с долгом перед государством: есть подозреваемые - Фото
Фото: ГБР

В Тернопольской области ликвидировали предприятие, на котором висели 32 млн грн долга перед государством. Допустившему это налоговику сообщили о подозрении в служебной халатности, сообщило Государственное бюро расследований.

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Экс-начальник, а теперь заместитель начальника одного из управлений Государственной налоговой службы в области не обеспечил возврат государству средств, которые задолжало местное предприятие-импортер табачного сырья.

Предприятие ввозило сырье из-за границы на льготных условиях, но после изменения законодательства лишилось таких преференций. В течение пяти лет коммерсанты безосновательно не платили акцизный налог и налог на добавленную стоимость.

Впоследствии предприятие ликвидировали, а все имущество и оборудование перерегистрировали на другое общество, чтобы избежать ареста активов.

Чиновник налоговой должен был не допустить ликвидации предприятия с долговыми обязательствами перед государством, но не сделал этого, считают в ГБР. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Также о подозрении в уклонении от уплаты налогов сообщили двум директорам и владельцу уже ликвидированного предприятия.

Вера Касиян
Государственная налоговая службатернопольская область
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