Налоговая позволила ликвидировать компанию с долгом перед государством: есть подозреваемые
В Тернопольской области ликвидировали предприятие, на котором висели 32 млн грн долга перед государством. Допустившему это налоговику сообщили о подозрении в служебной халатности, сообщило Государственное бюро расследований.
Экс-начальник, а теперь заместитель начальника одного из управлений Государственной налоговой службы в области не обеспечил возврат государству средств, которые задолжало местное предприятие-импортер табачного сырья.
Предприятие ввозило сырье из-за границы на льготных условиях, но после изменения законодательства лишилось таких преференций. В течение пяти лет коммерсанты безосновательно не платили акцизный налог и налог на добавленную стоимость.
Впоследствии предприятие ликвидировали, а все имущество и оборудование перерегистрировали на другое общество, чтобы избежать ареста активов.
Чиновник налоговой должен был не допустить ликвидации предприятия с долговыми обязательствами перед государством, но не сделал этого, считают в ГБР. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Также о подозрении в уклонении от уплаты налогов сообщили двум директорам и владельцу уже ликвидированного предприятия.
- В августе прошлого года ГБР задержало заместителя начальника тернопольской налоговой по подозрению во взяточничестве.
- В декабре 2022 года Государственная налоговая служба отстранила руководство Главного управления ГНС во Львовской области в полном составе по результатам мониторинга возмещения НДС за год.
- На прошлой неделе во Львове во второй раз за полгода начали перезагрузку руководства налоговой. Основанием для кадровых перестановок являются якобы факты коррупции их подчиненных.
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