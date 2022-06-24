Евро подешевел. Курсы валют в банках

В пятницу, 24 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3 коп. и составляет 34,66 грн. Курс продаж упал на 1 коп. и достиг 35,43 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 31,5 грн, максимальный – 35,2 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 4 коп. и составляет 36,23 грн. Средний курс продаж упал на 6 коп. и достиг 37,40 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 32,1 грн, максимальный – 37,1 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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