Евро подорожал. Курс валют НБУ
04.05.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко / пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 4 мая курс гривни по отношению к евро упал на 26 копеек. Относительно доллара национальная валюта остается на том же уровне.
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