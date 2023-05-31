Евро подорожал. Курс валют НБУ
31.05.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 31 мая курс гривни по отношению к евро опустился на 11 копеек. По отношению к доллару национальная валюта держится на прежнем уровне.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
- Украинцы купили в Дии военных облигаций на 1 млрд грн. Уже получают выплаты
- Кабмин поднял тарифы на электроэнергию для населения – ЭП
Читайте также
Последние новости
Комментарии