Євро подорожчав. Курс валют НБУ
31.05.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 31 травня курс гривні стосовно євро опустився на 11 копійок. Щодо долара національна валюта тримається на попередньому рівні.
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