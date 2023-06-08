Евро подорожал. Курс валют НБУ
08.06.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 июня курс гривни по отношению к евро снизился на 13 копеек. Относительно доллара национальная валюта держится на прежнем уровне.
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