Евро подорожал на 30 копеек. Наличные курсы валют
02.12.2022, 11:11
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 2 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 8 коп. и составляет 39,74 грн. Курс продаж опустился на 6 коп. до 40,38 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,8 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41 грн.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Средний курс покупки евро вырос на 30 коп. и достиг 40,69 грн. Средний курс продаж поднялся на 29 коп. и составляет 41,84 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,2 грн, максимальный – 41,26 грн. Для продажи минимальный курс – 41,2 грн, максимальный – 42,5 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
- Украине нужно более $350 млрд на восстановление, но "донорской усталости" нет – World Bank
- Верховная Рада разрешила списывать кредиты на авто и жилье, разрушенные войной
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии