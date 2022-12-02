Евро подорожал на 30 копеек. Наличные курсы валют

В пятницу, 2 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 8 коп. и составляет 39,74 грн. Курс продаж опустился на 6 коп. до 40,38 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,8 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 30 коп. и достиг 40,69 грн. Средний курс продаж поднялся на 29 коп. и составляет 41,84 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,2 грн, максимальный – 41,26 грн. Для продажи минимальный курс – 41,2 грн, максимальный – 42,5 грн.

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Анна Ішутіна

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