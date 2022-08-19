Евро подорожал на 4 коп. Официальный курс НБУ
19.08.2022, 09:00
Фото: НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 19 августа курс гривни по отношению к доллару не изменился. А по отношению к евро снизился на 4 копейки.
- НБУ из-за войны отложил переход системы электронных платежей на круглосуточный режим
- Расходы госбюджета приблизились к 1 трлн грн. с начала войны. На что потратили
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии