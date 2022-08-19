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Евро подорожал на 4 коп. Официальный курс НБУ

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 09:00
Евро подорожал на 4 коп. Официальный курс НБУ - Фото
Фото: НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 19 августа курс гривни по отношению к доллару не изменился. А по отношению к евро снизился на 4 копейки.

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