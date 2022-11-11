Евро подорожал на 55 копеек. Наличный курс валют

В пятницу, 11 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2 коп. и составляет 39,98 грн. Курс продаж вырос на 2 коп. и достиг 40,63 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,9 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,25 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 35 коп. и достиг 39,60 грн. Средний курс продаж увеличился на 55 коп. и составляет 40,78 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,7 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 42,5 грн.

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Анна Ішутіна

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