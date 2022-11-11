ЕС считает шантажом блокирование Венгрией 18 млрд евро для Украины – Politico

Блокировку Венгрией финансовой помощи для Украины на 2023 год в Евросоюзе расценивают как шантаж, пишет Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов и чиновников.

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По их мнению, таким образом правительство Виктора Орбана пытается давить на Брюссель, чтобы не допустить замораживания денег, которые Венгрия должна получить в рамках бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в четверг, 10 ноября, чуть ли не прямо обвинила Венгрию в шантаже, посоветовав "не играть в покер" с жизнями украинцев.

"Наша финансовая, наша гуманитарная поддержка в рамках зимней помощи – не обычное европейское дело, когда люди играют в покер, договариваясь о финансовых ресурсах. Мы находимся в ситуации, когда благодаря финансовой поддержке Европы спасаются жизни. По меньшей мере 30%, если не 40% гражданской инфраструктуры уничтожены", – заявила она на пресс-конференции в Берлине.

Пресс-секретарь постоянного представительства Венгрии при ЕС не ответил на запрос о комментарии.

Министр финансов Венгрии Михай Варга 8 ноября попытался оправдать позицию своего правительства. Он сказал, что Венгрия готова поддержать Украину, но без взносов в займы, которые собирается брать ЕС для этого.

15 сентября Европарламент осудил "преднамеренные и систематические усилия" правительства Орбана, направленные на подрыв европейских ценностей. Евродепутаты поддержали заявление о том, что Венгрия не является демократией.

9 ноября стало известно, что Венгрия не хочет поддержать пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро на 2023 год.

Будапешт не продает Украине вооружения и запрещает его поставки в Украину через свою территорию. Также Венгрия последовательно выступает за отмену санкций ЕС против страны-оккупанта.

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Андрій Водяний

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