ЕС считает шантажом блокирование Венгрией 18 млрд евро для Украины – Politico
Блокировку Венгрией финансовой помощи для Украины на 2023 год в Евросоюзе расценивают как шантаж, пишет Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов и чиновников.
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По их мнению, таким образом правительство Виктора Орбана пытается давить на Брюссель, чтобы не допустить замораживания денег, которые Венгрия должна получить в рамках бюджета ЕС на 2021-2027 годы.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в четверг, 10 ноября, чуть ли не прямо обвинила Венгрию в шантаже, посоветовав "не играть в покер" с жизнями украинцев.
"Наша финансовая, наша гуманитарная поддержка в рамках зимней помощи – не обычное европейское дело, когда люди играют в покер, договариваясь о финансовых ресурсах. Мы находимся в ситуации, когда благодаря финансовой поддержке Европы спасаются жизни. По меньшей мере 30%, если не 40% гражданской инфраструктуры уничтожены", – заявила она на пресс-конференции в Берлине.
Пресс-секретарь постоянного представительства Венгрии при ЕС не ответил на запрос о комментарии.
Министр финансов Венгрии Михай Варга 8 ноября попытался оправдать позицию своего правительства. Он сказал, что Венгрия готова поддержать Украину, но без взносов в займы, которые собирается брать ЕС для этого.
- 15 сентября Европарламент осудил "преднамеренные и систематические усилия" правительства Орбана, направленные на подрыв европейских ценностей. Евродепутаты поддержали заявление о том, что Венгрия не является демократией.
- 9 ноября стало известно, что Венгрия не хочет поддержать пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро на 2023 год.
- Будапешт не продает Украине вооружения и запрещает его поставки в Украину через свою территорию. Также Венгрия последовательно выступает за отмену санкций ЕС против страны-оккупанта.
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