Евро подорожал. Какой курс гривни зафиксировал Нацбанк
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 18 июня, курс гривни по отношению к доллару практически не изменился и составляет 40,6485 грн за один доллар. Относительно евро курс национальной валюты упал на 6 копеек и составляет 43,5366 грн за один евро.
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