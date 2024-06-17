Евро подорожал. Какой курс гривни зафиксировал Нацбанк

НБУ зафиксировал курс гривни на уровне 40,6485 грн за один доллар

Фото: Елизавета Сергеенко / пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 18 июня, курс гривни по отношению к доллару практически не изменился и составляет 40,6485 грн за один доллар. Относительно евро курс национальной валюты упал на 6 копеек и составляет 43,5366 грн за один евро.

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