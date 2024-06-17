Евро подорожал. Какой курс гривни зафиксировал Нацбанк
Фото: Елизавета Сергеенко / пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 18 июня, курс гривни по отношению к доллару практически не изменился и составляет 40,6485 грн за один доллар. Относительно евро курс национальной валюты упал на 6 копеек и составляет 43,5366 грн за один евро.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Читайте также
Ретейл будущего. Самообслуживание и диджитализация
курсы валюткурс нбукурс гривникурс долларакурс евро