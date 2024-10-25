Евро подорожал на 17 копеек, а доллар – на 5: Какие курсы НБУ на понедельник

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 28 октября, курс гривни по отношению к доллару упал на 5 коп. и составляет 41,3135 за 1 доллар.

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Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта подешевела на 17 коп. и составляет 44,7136 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 25 октября, составил 41,07 грн, курс продажи – 41,55 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,39 грн, для продажи – 45,13 грн.