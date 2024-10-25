Євро подорожчав на 17 копійок, а долар – на 5: Які курси НБУ на понеділок
Офіційний курс долара
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 28 жовтня, курс гривні відносно долара впав на 5 коп. і складає 41,3135 за 1 долар.
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Який курс євро встановив Нацбанк
Стосовно євро національна валюта подешевшала на 17 коп. і становить 44,7136 за 1 євро.
Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 25 жовтня, склав 41,07 грн, курс продажу – 41,55 грн. Готівковий курс євро для купівлі склав 44,39 грн, для продажу – 45,13 грн.