Евро подорожал на 44 копейки. Курсы валют НБУ
03.11.2023, 09:00
Фото: пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 3 ноября курс гривни по отношению к доллару не изменился – 36,2659/долл. По отношению к евро национальная валюта потеряла 44 копейки – 38,6703/евро.
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