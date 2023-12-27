Евро подорожал. Наличные курсы валют

Фото: depositphotos.com

В среду, 27 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, не изменился и составляет 37,51 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. до 38,08 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,1 грн, максимальный – 37,8 грн. Для продажи минимальный курс – 37,89 грн, максимальный – 38,4 грн.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Средний курс покупки евро вырос на 3 коп. и составляет 41,13 грн. Курс продаж повысился также на 3 коп. до 42,1 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,5 грн, максимальный – 41,65 грн. Для продажи минимальный курс – 41,7 грн, а максимальный – 43 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также