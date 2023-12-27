Євро подорожчав. Готівкові курси валют

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У середу, 27 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, не змінився і складає 37,51 грн. Курс продажу знизився на 3 коп. до 38,08 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,1 грн, максимальний – 37,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,89 грн, максимальний – 38,4 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 3 коп. і складає 41,13 грн. Курс продажу підвищився також на 3 коп. до 42,1 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 39,5 грн, максимальний – 41,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,7 грн, а максимальний – 43 грн.

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